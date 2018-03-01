» » На Украину надвигаются сильные снегопады

На Украину надвигаются сильные снегопады

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

17-19 марта в результате воздействия двух активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. 

Так, 17 марта в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега.

18 марта, в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).

19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели. В Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Также ожидается снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:27

На Украину надвигаются сильные снегопады

Сегодня, 11:50

Кабмин решил легализовать майнинг криптовалют

Сегодня, 10:39

Савченко внесли в базу «Миротворца

Сегодня, 10:03

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Сегодня, 09:00

Боевики осуществили четыре обстрела позицый сил АТО

Вчера, 20:53

Роман Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмарки

Вчера, 18:06

Спасатели на Луганщине помогли «скорой» выбраться из снежного заноса

Вчера, 17:58

Украина готова обменять около 20 россиян на узников Кремля

Вчера, 17:08

Адвокат предположил, на кого могут обменять россиянина Агеева

Вчера, 16:59

В ОРДЛО прибыло спецподразделение информационно-психологической борьбы ВС РФ

Вчера, 15:40

В «ДНР» вслед за «ЛНР» попросили объявить «пасхальное перемирие»

Вчера, 15:14

Гримчак: На неподконтрольном Донбассе 70% источников питьевой воды непригодны

Новости Украины:

Сегодня, 12:27

На Украину надвигаются сильные снегопады

Сегодня, 12:25

Гройсман анонсировал разрыв экономического сотрудничества с РФ

Сегодня, 11:58

Столичных маршрутчиков обязали установить оборудование для е-билета

Сегодня, 11:21

В Таирово обратились к главе Одесской ОГА Максиму Степанову по поводу выборов в ОТГ

Сегодня, 11:17

Биатлонист Лукьяненко выиграл для Украины шестое «золото» Паралимпиады

Сегодня, 10:51

Савченко готова бросить в лицо Порошенко звезду Героя Украины

Сегодня, 10:43

"Динамо" покинуло Лигу Европы

Сегодня, 10:39

Савченко внесли в базу «Миротворца

Сегодня, 09:57

РФ откроет в Украине 4 избирательных участка на выборы президента

Сегодня, 09:05

Киберполиция предупреждает о появлении у злоумышленников новых инструментов для террабитных DDoS атак

Вчера, 17:59

В Горишних Плавнях задержан главарь банды и трое грабителей

Вчера, 17:14

Семенченко отказался идти на допрос в ГПУ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 