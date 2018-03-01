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Кабмин решил легализовать майнинг криптовалют

Сегодня, 11:50 citynews.net.ua | Напечатать

Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу в Национальный классификатор «Классификация видов экономической деятельности» (КВЭД) с последующим наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине, сообщает пресс-служба МЭРТ.

«Украина занимает уверенные позиции в мировой криптопростори, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоекономики и внедрения проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести майнинг в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она (деятельность) сейчас находится», - отметил он.

Кубив добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификатор деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 «обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность», поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечению функционирования распределенных реестров данных в т.ч. с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

«Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных ИТ-специалистов и уменьшим силовое давление на криптоспильноту», - отметил Кубив.

Первый вице-премьер-министр также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, поэтому поручил Минэкономразвития, Минфинц, Минюстц, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентством электронного управления, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении Национального классификатора Украины «Классификация видов экономической деятельности».


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