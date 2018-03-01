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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Сегодня, 10:03 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 15 марта 2018 года пересекли более 40 тыс. человек. 

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины 

Сообщается, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40,4 тыс. человек и 5000 транспортных средств, а именно: "Майорское" - 9435 человек и 1060 транспортных средств; "Марьинка" - 9065 человек и 1585 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7975 человек и 1410 транспортных средств; "Гнутово" - 4495 человек и 950 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9460 человек.

 Также сообщается, что по состоянию на утро 16 февраля на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 30/20. Кроме того, вчера через КПВВ "Майорское" пытались провезти пистолет ТТ.


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