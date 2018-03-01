Боевики осуществили четыре обстрела позицый сил АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов боевиками ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие неподалеку населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

На Донецком направлении с 82-мм минометов и стрелкового оружия оккупанты провели обстрелы Водяного и Лебединского. Сообщается, что в результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.