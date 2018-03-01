Роман Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмарки

Роман "Интернат" украинского писателя Сергея Жадана в переводе на немецкий язык Сабине Штёр и Юрия Дуркота получил премию Лейпцигской книжной ярмарки.

Об этом сообщается в Twitter мероприятия.

"Интернат" был опубликован в прошлом году. Издание признали лучшей книгой 24-го Форума издателей в номинации "Современная украинская проза", сообщает Радио Свобода.

В романе "Интернат" рассказывается о жизни учителя украинского языка во время начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Лейпцигская книжная ярмарка - вторая по величине после Франкфуртской книжной ярмарки. Проводится ежегодно в середине марта. Была основана в XVII веке.