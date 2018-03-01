Спасатели на Луганщине помогли «скорой» выбраться из снежного заноса

Сообщение о том, что карета скорой медицинской помощи Марковской подстанции не может из-за снежных заносов на дороге добраться до деревни Сычанское, где находится больная 69-летняя женщина, поступило 14 марта в 11:57 в Службу спасения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Направляясь к селу Сычанское Марковского района, спасатели обнаружили на дороге пробку из 4-х легковых автомобилей, застрявших в снежных сугробах на дороге. Сотрудники 23-й Государственной пожарно-спасательной части начали проводить работу по освобождению данных автомобилей из снежных заносов.

Для расчистки дорог от снежных заносов толщиной более полутора метров была задействована спецтехника Марковского райавтодора - Урал 375 (ротор).

Добравшись до дома больной женщины, спасатели помогли работникам медицинской помощи загрузить больную в их автомобиль. Из-за сильной метели дорогу снова замело снегом. Автомобиль скорой помощи был не в состоянии самостоятельно продолжать движение. С помощью троса и автомобиля повышенной проходимости, спасатели отбуксировали карету скорой медицинской помощи на очищенный участок дороги возле села Лесная Поляна, Марковского района.

В 20:35 автомобиль скорой медицинской помощи продолжил движение самостоятельно.