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В ОРДЛО прибыло спецподразделение информационно-психологической борьбы ВС РФ

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские пропагандисты пудрят мозги участникам оккупационных бандформирований с помощью рассылки сообщений.

На оккупированных территориях Донбасса командования ВС РФ принимает дополнительные организационных и технических мероприятий по усилению информационно-психологического воздействия на личный состав т.н. частей и соединений 1 и 2 АК российско-оккупационных войск, констатировали в разведке.

В частности, 11 марта в подчинение командования российско-оккупационных войск прибыл специальное подразделение информационно-психологического противоборства ВС РФ.

Начало деятельности указанного подразделения выявлено по результатам анализа проведения им 13 марта с.г. масштабной, а по отдельным показателям - экспериментальной, акции, направленной на т.н. военнослужащих российско-оккупационных войск.

Отмечается скоординированность рассылки SMS-сообщений, содержащих признаки применения информационно-психологического воздействия в текстах агитационных призывов о повышении бдительности, предупреждении о возможной "активизации диверсионно-разведывательных групп ВС Украины" и разъяснения относительно действий с целью предотвращения попадания в плен.


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