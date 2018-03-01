В «Старобельскводе» изменили тарифы на воду

Недавно в «Старобельскводе» были изменены тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, а также по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению

Об этом сообщается на сайте Белокуракинской райгосадминистрации.

Так, постановлением НКРЭКП №296 от 6 марта 2018 года районному коммунальному предприятию «Старобельсквода» установлены такие тарифы для всех категорий потребителей:

на централизованное водоснабжение:

- 12,71 грн. за 1 м куб. (без НДС);

- 15,252 грн. за 1 м куб. (с НДС);

на централизованное водоотведение:

- 24,81 грн. за 1 м куб. (без НДС);

- 29,772 грн. за 1 м куб. (с НДС).

Постановлением НКРЕКП №297 от 06.03.2018р. районному коммунальному предприятию «Старобельсквода» установлены тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем):

тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой:

- 13,18 грн. за 1 м куб. (без НДС);

- 15,816 грн. за 1 м куб. (с НДС);

тариф на услугу по централизованному водоотводу:

- 25,74 грн. за 1 м куб. (без НДС);

- 30,888 грн. за 1 м куб. (с НДС);

Эти постановления вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании - газете «Урядовый курьер».