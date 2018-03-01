В «Старобельскводе» изменили тарифы на воду

В «Старобельскводе» изменили тарифы на водуСегодня, 15:11
Недавно в «Старобельскводе» были изменены тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, а также по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению
Об этом сообщается на сайте Белокуракинской райгосадминистрации.
Так, постановлением НКРЭКП №296 от 6 марта 2018 года районному коммунальному предприятию «Старобельсквода» установлены такие тарифы для всех категорий потребителей:
на централизованное водоснабжение:
- 12,71 грн. за 1 м куб. (без НДС);
- 15,252 грн. за 1 м куб. (с НДС);
на централизованное водоотведение:
- 24,81 грн. за 1 м куб. (без НДС);
- 29,772 грн. за 1 м куб. (с НДС).
Постановлением НКРЕКП №297 от 06.03.2018р. районному коммунальному предприятию «Старобельсквода» установлены тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем):
тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой:
- 13,18 грн. за 1 м куб. (без НДС);
- 15,816 грн. за 1 м куб. (с НДС);
тариф на услугу по централизованному водоотводу:
- 25,74 грн. за 1 м куб. (без НДС);
- 30,888 грн. за 1 м куб. (с НДС);
Эти постановления вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете «Урядовый курьер».