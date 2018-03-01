Шесть городов в ОРЛО без водоснабжения

Подконтрольное группировке «ЛНР» предприятие «Лугансквода» планирует сегодня возобновить водоснабжение пяти неподконтрольных украинским властям городов, остановленное из-за аварии, а водоснабжение Ровеньков будет возобновлено 16 марта. Об этом сообщает ЛИЦ.

«15 марта из-за аварийной ситуации на высоковольтной линии (ВЛ-110 кВ) Стахановского района электрических сетей (РЭС) обесточена насосная станция четвертого подъема Западной фильтровальной станции и насосная станция третьего подъема Стаханова», – говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что вследствие аварии с 10:30 (местное время) прекращена подача воды в Кировск, Брянку, Стаханов, Зоринск и Артемовск. Возобновить водоснабжение планируется до 15:00.

Также в «Луганскводе» рассказали, что в связи с ремонтом на Ровеньковском магистральном водоводе в течение сегодняшнего дня в Ровеньках не будет подачи воды.

«После завершения комплекса восстановительных мероприятий планируется в прежнем объеме возобновить подачу воды потребителям – до 08:00 16 марта», – уточнили на предприятии.