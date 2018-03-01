В зоне АТО зафиксировали тишину на протяжении суток

В зоне АТО зафиксировали тишину на протяжении сутокСегодня, 09:05
За прошедшие сутки, 14 марта, в зоне проведения АТО в течении всего времени соблюдался режим прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - заключили в пресс-центре.
Как констатирует штаб, ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.
"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - отмечается в заявлении.