Депутаты «народного совета ЛНР» запретили говорить с детьми о нетрадиционной ориентации

"Депутаты" "народного совета" ЛНР сегодня приняли "закон" "о внесении изменений в закон "о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", которым запрещено распространение среди детей информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Об этом сообщают Интернет-ресурсы, подконтрольные боевикам.

"Целью закона является доработка ранее неучтенных норм. Он направлен на расширение круга запрещенной для распространения среди детей информации. В частности, это касается распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Мы считаем, что такие "европейские ценности" не имеют права на существование в нашей Республике", – заявила "председатель комитета по вопросам международных отношений, связи, информационной политики и массовых коммуникаций" Нелли Задирака.