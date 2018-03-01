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Надежду Савченко хотят выгнать из Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Сегодня, 17:12 citynews.net.ua | Напечатать

Надежду Савченко хотят выгнать из Комитета по вопросам нацбезопасности и обороныКомитет по вопросам нацбезопасности и обороны просит спикера Андрея Парубия завтра поставить на голосование проект постановления о том, чтобы исключить нардепа Надежду Савченко из состава комитета. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Такое решение было принято на заседании комитета. Вопрос поднял депутат Юрий Береза. "На заседаниях комитета присутствует человек, который напрямую контактирует с врагами Украины... Пришло время принять решение об исключении этого человека из состава комитета", - сказал он.

Глава комитета Сергей Пашинский напомнил, что комитет уже принял такое решение, теперь его должна подтвердить Верховная Рада голосованием. "Савченко с особым цинизмом игнорирует вызов в СБУ. Она препятствует расследованию уголовного дела", - отметил Пашинский.

Комитет принял решение обратиться к Парубию, чтобы тот завтра поставил на голосование проект постановления об исключении Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Также депутаты приняли решение подготовить информацию о необходимости лишить Савченко звания Героя Украины.

12 марта 2018 года Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она уехала за границу. Нардеп позже сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, поэтому попросила СБУ передать ей вызов на допрос лично. Савченко отметила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта.


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