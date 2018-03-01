Надежду Савченко хотят выгнать из Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны просит спикера Андрея Парубия завтра поставить на голосование проект постановления о том, чтобы исключить нардепа Надежду Савченко из состава комитета. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net .

Такое решение было принято на заседании комитета. Вопрос поднял депутат Юрий Береза. "На заседаниях комитета присутствует человек, который напрямую контактирует с врагами Украины... Пришло время принять решение об исключении этого человека из состава комитета", - сказал он.

Глава комитета Сергей Пашинский напомнил, что комитет уже принял такое решение, теперь его должна подтвердить Верховная Рада голосованием. "Савченко с особым цинизмом игнорирует вызов в СБУ. Она препятствует расследованию уголовного дела", - отметил Пашинский.

Комитет принял решение обратиться к Парубию, чтобы тот завтра поставил на голосование проект постановления об исключении Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Также депутаты приняли решение подготовить информацию о необходимости лишить Савченко звания Героя Украины.

12 марта 2018 года Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она уехала за границу. Нардеп позже сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, поэтому попросила СБУ передать ей вызов на допрос лично. Савченко отметила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта.