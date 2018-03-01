В Новодружеске 19-летний парень спас соседа от пожара

Сообщение о пожаре в жилом доме в Новодружеске поступило 12 марта в 17.16 в Службу спасения «101», передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горит крыша и домашние вещи в середине жилого дома. Для ликвидации и подвоза воды были привлечены дополнительные силы и техника ДПРЧ-9.

Пожар, который уничтожил крышу дома на площади 50 м. кв. локализован в 18:19 и ликвидирован в 21:32.

Как потом выяснилось, до прибытия пожарных на место происшествия, хозяин горящего дома был спасен его 19-летним соседом. В медицинской помощи человек не нуждался.

К ликвидации были привлечены 7 пожарных и 2 единицы пожарной техники. Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.