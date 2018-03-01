В Северодонецке дорожает проезд в троллейбусах

Коммунальное предприятие "Северодонецкое троллейбусное управление" готовится повысить стоимость разового билета на проезд в троллейбусе до 4 грн. 00 коп. Повышение планируется осуществить с 1 апреля 2018 года, передает "Первая полоса".

Также с 1 апреля подорожает и стоимость абонементного билета для проезда в троллейбусе на одного человека в месяц до 240 грн.

"Повышение тарифа обусловлено ростом цен на энергоносители, запасные части и материалы, ростом минимальной заработной платы",- заявляет директор КП "СТрУ" и депутат Северодонецкого городского совета Юлия Проскурова.