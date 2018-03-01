В ОРДЛО украинцев заставляют получать фейковые документы

На оккупированном Донбассе граждан Украины продолжают заставлять получать фейковые документы.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. Сообщается, что представители незаконных вооруженных формирований продолжают заставлять получать фейковые документы.

Кроме того, теперь под давление оккупационной администрации все чаще попадает молодежь. В частности, на КПВВ "Гнутово" прибыла девушка 2000 года рождения, а при осмотре личных вещей у нее обнаружили "паспорт" самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Пограничникам она объяснила, что едет в Мариуполь для оформления биометрического паспорта. А фейковый документ якобы была вынуждена получить в связи с постоянным пересечением блокпостов боевиков на временно оккупированной территории, где эти документы требуются