В Луганской области без света остались почти 4 тыс. домов

В Луганской области произошло масштабное обесточивание, в результате которого во вторник, 13 марта, без электроэнергии находятся 3869 потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.

Отмечается, что полностью обесточены три населенных пункта, частично - четыре. "Все обесточивание произошли в промежуток времени между 08:35 до 09:30, так что причины еще не выяснены. Предварительно можно говорить о влиянии погодных условий и неудовлетворительном уровне готовности электросетей Луганской области к работе в зимних условиях", - говорится в сообщении. Так, в 8:35 без света оказались 697 абонентов в городе Лисичанск. В 9:15 были обесточены 1284 абонента в городе Северодонецк. В 9:30 без света оказались еще 1626 потребителей в Северодонецке и в населенных пунктах Метелкиное и Вороново. Также в 8:39 свет вимкнулось в 242 абонентов в городе Сватово, в населенных пунктах Миловатка и Дачном