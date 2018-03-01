Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко

Вечером 12 марта умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко в возрасте 43-х лет. Об этом сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания.

Олесь Терещенко с 2017 года боролся с онкологическим заболеванием.

"Онкологический диагноз я воспринял не как приговор для себя, а как тяжелое испытание. Это непростой вызов. Я принимаю его. Намерен бороться с болезнью. Надеюсь, мне это удастся", - отмечал журналист.

Архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) сообщил на своей странице в Facebook, что обряд отпевания состоится в Свято-Троицком Ионинском монастыре 14 марта