На Донбассе КПВВ за сутки пересекли более 36 тыс. людей

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки, 12 марта 2018 года, пересекли свыше 36 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в целом за прошедшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 36,3 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств, а именно: "Майорское" - 8290 человек и 1015 транспортных средств; "Марьинка" - 8870 человек и 1719 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6780 человек и 1305 транспортных средств; "Гнутове" - 4070 человек и 925 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8255 человек "...сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/70; "Марьинка" - 60/60; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутове" - 20/20", - сообщают в ГПСУ. За прошедшие сутки в КПВВ "Марьинка" зафиксировали попытку предложения взятки, а в КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили у гражданина Украины чужой паспорт.