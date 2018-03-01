Боевики совершили пять обстрелов позиций ВСУ

В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики совершили пять обстрелов, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, за прошедшие сутки боевики неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня, осуществив пять обстрелов. "На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское. На Донетчине, грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы возле Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащих доставили в военно-медицинские учреждения и оказали медицинскую помощь.