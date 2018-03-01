Умер российский актер и режиссер Олег Табаков

Умер актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службе МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был.

Табакову было 82 года.

В конце ноября 2017 года режиссера госпитализировали, его состояние оценивали как тяжелое.

Табаков известен и ролями в фильмах "Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ближний круг" и "Сирота казанская". Также артист озвучил персонажей мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино" (персонажа кота Матроскина).