Защита обжалует арест Рубана

Адвокат главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет подавать апелляционную жалобу на решение о его аресте.

Об этом рассказал адвокат Витлай Погосян, пишет РБК-Украина.

"Апелляционную жалобу буду подавать сегодня по почте", - рассказал он. Также Погосян сообщил, что будет требовать для своего подзащитного домашний арест.

Напомним, прокуратура требовала избрать для Рубана меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сторона защиты в свою очередь просила об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. При избрании меры пресечения в Шевченковском райсуде Рубан отрицал, что ему было известно об оружии в машине.