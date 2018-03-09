Боевики за сутки совершили четыре обстрела украинских позиций

За прошедшие сутки 11 марта российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, один украинский военный погиб, трое ранены.

Об этом передает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Противники совершили четыре обстрела украинских позиций.

"На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка", - передает штаб.

Отмечается, что в то же время на Донецком направлении боевики проводили обстрелы, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

"К сожалению, за прошедшие сутки имеем потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в пресс-центре.