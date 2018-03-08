Бойцы АТО взяли в плен боевика

Украинские военнослужащие на луганском направлении взяли в плен боевика, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Военнослужащие отдельной механизированной бригады, выполняющие боевые задачи на луганском направлении, пресекли попытку проникновения боевика незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что после неприцельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами.

«Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией. Боевика передали компетентным органам», – сказано в сообщении.