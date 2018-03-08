В зоне АТО погиб один украинский военный

В зоне АТО погиб один украинский военныйВчера, 18:44
На Донбассе с начала суток зафиксировано два обстрела позиций украинских военных на Донецком направлении, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В течение сегодняшних суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. В частности зафиксировано два обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Сообщается, что из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.
"К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь", - сообщает штаб.