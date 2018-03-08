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В зоне АТО погиб один украинский военный

Вчера, 18:44 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе с начала суток зафиксировано два обстрела позиций украинских военных на Донецком направлении, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. 

"В течение сегодняшних суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. В частности зафиксировано два обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки. 

"К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь", - сообщает штаб.


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