В зоне АТО погиб один украинский военный

На Донбассе с начала суток зафиксировано два обстрела позиций украинских военных на Донецком направлении, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшних суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. В частности зафиксировано два обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.

"К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб. Еще один защитник - получил ранения. Пострадавший военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь", - сообщает штаб.