ОБСЕ зафиксировала новые последствия взрывов около моста в Станице Луганской

5 марта команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения от взрыва возле моста в Станице Луганской. Об этом говорится в отчете организации от 6 марта.

Так, в отчете сказано, что на расстоянии около 1 метра к северо‑западу от деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста, и 2 метров к востоку от укрытия для носильщиков наблюдатели видели примерно 30 свежих небольших выбоин (кучно, каждая приблизительно по 2–5 см в диаметре) в асфальтированной дороге.

Наблюдатели также видели свежую пробоину (диаметром около 2 см) в нижней части двери укрытия, выходящей на восток, и определили, что эти выбоины и пробоина образовались от разрыва гранаты, выпущенной из подствольного гранатомета (направление огня определить не удалось).

Четыре носильщика (мужчины 25–40 лет) показали команде Миссии воронку, находившуюся в 20 метрах к западу от укрытия в снегу в поле, со следами черного цвета. Провести анализ воронки не представлялось возможным по соображениям безопасности. По их словам, разрыв произошел вечером 3 марта.