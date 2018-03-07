В Славянске два бойца ВСУ устроили стрельбу

В Славянске 8 марта два бойца Вооруженных сил Украины устроили стрельбу, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Их действия называли хулиганскими. Военнослужащие задержаны.

Сообщается, что органы Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка ВСУ, в рамках служебного расследования, выясняют обстоятельства, которые привели к стрельбе.

Отмечается, что по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.