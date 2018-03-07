На Донбассе КПВВ за сутки пересекли почти 17 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки, 8 марта 2018 года, пересекли почти 17 тыс. лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 16,7 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств, а именно: "Майорское" - 3985 человек и 640 транспортных средств (ТС); "Марьинка" - 4745 человек и 1030 ТС; "Новотроицкое" - 3136 человек и 755 ТС; "Гнутове" - 1525 человек и 466 ТС; "Станица Луганская" - 3335 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в КПВВ на линии разграничения в пятницу, 9 марта, утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/10; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутове" - 30/40.

Также в КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда зафиксировали один случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" о беспрепятственный пропуск через линию разграничения и предложил карточку одного из мобильных операторов. Нарушителя передали полиции Донецкой области