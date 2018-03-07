За сутки в АТО зафиксировано 3 обстрела

За прошедшие сутки, 8 марта, вследствие обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО погиб один украинский военный.

Об этом передает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. Российско-оккупационные войска провели три обстрела, нарушив договоренности Трехсторонней контактной группы о полном бессрочном прекращении огня.

"На Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитниках Луганского", - передает штаб.

На Донецком направлении позиции воинов АТО неподалеку Авдеевки были обстреляны российскими оккупационными войсками из 82-мм минометов. Пресс-центр выражает соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за Украину.