Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 8 марта в Украине на дорогах, кроме южной части, гололедица; ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м, в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении

Также, по данным синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий на территории Киева.