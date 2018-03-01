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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Украины. 

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

"По данным Укргидрометцентра, 8 марта в Украине на дорогах, кроме южной части, гололедица; ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м, в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении 

Также, по данным синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий на территории Киева.


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