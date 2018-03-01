В украинской стороне СЦКК рассказали о последствиях обстрела Счастья боевиками (фото)

Российско-оккупационные войска, пренебрегая договоренностями об установлении режима прекращения огня, 5 марта обстреляли жилые кварталы населенного пункта Счастье.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Огонь по домам мирных жителей велся из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. В результате членами мобильной наблюдательного группы обнаружены и зафиксированы значительные повреждения жилых зданий.

В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду «Звездочка». В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Указанное свидетельствует о явном нежелании главарей оккупационной администрации РФ соблюдать всеобъемлющий режим прекращения огня на выполнение Минских договоренностей, а также откровенную их заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта