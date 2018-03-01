В зоне АТО за сутки погиб один украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 6 марта 2018 года, погиб один украинский военнослужащий.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"За прошедшие сутки в зоне АТО боевики осуществили три прицельных обстрела украинских позиций...В результате боевых действий один украинский военный погиб", - сообщил Гуцуляк.

Как отметил представитель Минобороны, на Луганском направлении боевики дважды нарушали режим тишины: в районе Луганского и возле села Малиновое. На Донецком направлении боевики обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. Украинские военные огонь в ответ не открывали.