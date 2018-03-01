Боевики за сутки три раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий 6 марта 2018 года погиб один украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что оккупационные войска продолжают обстреливать позиций сил АТО и срывать договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня на Донбассе.

"На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - неподалеку Малинового.

На Донецком направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки", - говорится в сообщении.

Всего за сутки боевики трижды обстреляли позиций Вооруженных сил Украины, а вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.