В ОБСЕ призвали к внедрению в Украине этического кодекса парламента

В Украине необходимо внедрение кодекса этического поведения народных депутатов в парламенте.

Об этом сообщил руководитель проекта по демократического управления бюро ОБСЕ Джакопо Леоне во время конференции по реформе украинского парламента, передает РБК-Украина.

"Внедрение парламентской прозрачности и этичности как в Украине, так и в других странах, остается одним из ключевых стержней, на котором может строиться доверие. Мы стараемся помогать парламентам принимать эти кодексы", - сказал Леоне.

По его словам, по состоянию на 2007 год только 9 парламентов региона ОБСЕ имели кодекс поведения. За 10 лет, в 2017 году это число выросло до 25. "Итак, этот кодекс является действительно эффективным инструментом, который нужно внедрять в нашем парламенте", - заявил Леоне.