Мать Агеева просит Путина и Трампа помочь обменять ее сына на украинских политзаключенных в России

Мать российского наемника Виктора Агеева, осужденного за участие в НВФ "ЛНР", просит Путина и Трампа помочь обменять ее сына на украинских политзаключенных в России. Об этом сообщает "Новая газета" .

Отмечается, что учительница английского языка Светлана Агеева записала на английском языке обращение к мировым лидерам, в котором просит главу США и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" — Германии и Франции — содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом.

Такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину. "Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — говорит на видео мать россиянина.

Как сообщалось ранее, в январе 2018 года украинский суд приговорил 22-летнего Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности. Гражданин России был задержан украинскими военными в районе села Желобок в Луганской области в июне 2017 года. На суде россиянин заявил, что служил в НВФ "ЛНР" в качестве добровольца.