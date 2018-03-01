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Вторая половина прошедших суток в районе АТО прошла без нарушений режима прекращения огня

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 5 марта, российско-окупационные войска три раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения АТО, один украинский военный ранен. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 16:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. До этого времени российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие", - говорится в сообщении.

В результате нарушения мирных договоренностей один военнослужащий сил АТО получил ранение. Его доставили в военный мобильного госпиталь, где ему предоставили необходимый объем лекарственной помощи. Сообщается, что на Луганском направлении оккупанты применяли минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого. "На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сообщает штаб.


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