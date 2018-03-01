ЕС предоставит Украине 32,5 млн евро на поддержку регионального развития

В 2018 году Еврокомиссия выделит для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки регионального развития и государственного управления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечается, соответствующее решение принято по итогам просмотра портфеля проектов ЕС с участием заместителя Министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова и главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли.

«Мы благодарны за помощь, которая предоставляется ЕС для поддержки Украины. Но сейчас нужно срочно решить несколько вопросов. Прежде всего, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов международной помощи, регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации проектов и о проведении новых конкурсов об отборе проектов ЕС, объявляет Еврокомиссия в Брюсселе», – отметил Максим Нефедов.

Кроме того, представители ЕС положительно отметили прогресс Украины в воплощении проектов международной технической помощи по имплементации Соглашения об ассоциации, реформы государственного управления, децентрализации, инфраструктуры, сельского хозяйства.

Также, в сообщении подчеркивается, что значительные проблемы возникли по программе поддержки реализации энергетической стратегии Украины, однако из-за важности реформы этого сектора Еврокомиссия решила продолжить поддержку этой программы.