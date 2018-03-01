Геращенко хочет перенести заседание Украина-НАТО ближе к зоне АТО

Украинская сторона хотела бы провести одно из заседаний межпарламентского совета Украина – НАТО ближе к линии разграничения сторон на Донбассе.

"Мне кажется, что это хорошая идея, чтобы одно из наших следующих заседаний Ассамблеи межпарламентского союза совета Украина-НАТО мы провели поближе к фронту: в Днепре, Северодонецке, Краматорске. Мы будем над этим работать", - сказала во время пресс-конференции по итогам заседания Совета в Одессе первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

При этом она отметила, что иностранные дипломаты и представители стран-партнеров Украины часто бывают на востоке страны, и благодаря этому жители этих стран получают объективную информацию о ситуации на Донбассе.

"Из Киева, из Одессы невозможно понять, какая ситуация на востоке Украины. Невозможно понять, что происходит в военных госпиталях, что происходит там с экологией, в пунктах пропуска", - сказала Геращенко