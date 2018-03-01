На Луганщине на карантин закрыты 49 школ

На Луганщине из-за превышения порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в течение этой недели, ориентировочно до 10 марта, будут закрыты 49 школ.

Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Стецюк.

«По Лисичанску решением комиссии закрыли 21 школу, в Троицком – 2, Меловском районе – 10, Белокуракинском – 1, Марковском – 3, Станично-Луганском – 2, Новопсковском – 4, Старобельском – 6. Срок карантина в каждой школе разный, но ориентировочно все они закрыты до 10 марта», – отметил Юрий Стецюк.

По его словам, закрытие школ не связано с нехваткой газа. Все учебные заведения – детские сады, школы, ПТУ и вузы Луганской области, которые закрывали по рекомендации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, с 5 марта работают в обычном режиме