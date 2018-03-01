» » Полторак: Закон о Донбассе – решение конфликта политико-дипломатическим путем

Полторак: Закон о Донбассе – решение конфликта политико-дипломатическим путем

Сегодня, 09:40 citynews.net.ua | Напечатать

Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области» (называемый также законом о реинтеграции или деоккупации Донбасса) подтверждает стремление Украины решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем.

Об этом сегодня, 5 марта, сообщил министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Королевства Швеция Петером Хультквистом в Киеве, передает пресс-служба ведомства.

«В Украине принят "Закон о реинтеграции Донбасса", который должен способствовать скорейшему возвращению наших территорий в состав Украины. Этим законом значительно повышаются функции, задачи, роль, права и возможности Вооруженных Сил Украины в рамках антитеррористической операции, которая переформатируется в Операцию объединенных сил», – сказал Полторак.

Он сообщил, что сейчас идет процесс согласования кандидатуры командующего Объединенными силами, формирование органов военного управления, передача сил АТО в распоряжение командующего. «Этот закон еще раз подтверждает стремление Украины решить конфликт политико-дипломатическим путем. Он дает возможность улучшить взаимодействие между подразделениями для мирного решения конфликта», – отметил министр обороны Украины.

По словам главы оборонного ведомства Украины, закон «О национальной безопасности», который передан в Верховную Раду Украины, законодательно закрепляет евроатлантические стремления Украины. Он дает возможность закрепить все направления реформирования и продемонстрировать необратимость процесса реформ.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:14

В Станице Луганской переселенцам восстановили пенсии и соцвыплаты

Сегодня, 10:46

Для школьников из ОРДЛО хотят расширить возможности дистанционного обучения

Сегодня, 10:04

На Луганщине на карантин закрыты 49 школ

Сегодня, 09:40

Полторак: Закон о Донбассе – решение конфликта политико-дипломатическим путем

Сегодня, 09:00

Вторая половина прошедших суток в районе АТО прошла без нарушений режима прекращения огня

Вчера, 19:57

Боевики трижды обстреляли укрепления сил АТО

Вчера, 18:00

Порошенко призвал ВСУ укрепляться и готовиться к освобождению оккупированных территорий

Вчера, 17:40

В Украине становится меньше переселенцев

Вчера, 17:08

Житель Луганщины осужден за финансирование «ЛНР»

Вчера, 16:55

ГПУ объявила в розыск Плотницкого

Вчера, 16:21

"Лисичанскуголь" до конца года может остановить работу

Вчера, 15:08

ГПУ направит в Россию запрос о задержании бывшего главаря "ЛНР" Плотницкого

Новости Украины:

Сегодня, 10:58

В Броварах молодой парень подстрелил двух мужчин

Сегодня, 10:12

В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы (видео)

Сегодня, 09:46

На Донетчине информатора «ДНР» приговорили к 8 годам тюрьмы

Сегодня, 09:00

Оккупанты в Крыму провели учения по поиску субмарин

Вчера, 18:00

МОН планирует изменить правила присуждения научных степеней

Вчера, 17:44

В Кропивницком из-за снега обрушилась крыша в больнице

Вчера, 17:18

Украину на следующей неделе может посетить Могерини

Вчера, 16:56

На еще два международных поезда можно купить билеты онлайн

Вчера, 16:14

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вчера, 15:48

Украина должна подать заявку для вступления в НАТО до саммита Альянса

Вчера, 14:54

Корь в Украине: на Закарпатье за неделю зарегистрировано 158 случаев заболевания

Вчера, 13:59

Украина закупила газ в Европе в 4 раза дороже российского

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 