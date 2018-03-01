Полторак: Закон о Донбассе – решение конфликта политико-дипломатическим путем

Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области» (называемый также законом о реинтеграции или деоккупации Донбасса) подтверждает стремление Украины решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем.

Об этом сегодня, 5 марта, сообщил министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Королевства Швеция Петером Хультквистом в Киеве, передает пресс-служба ведомства.

«В Украине принят "Закон о реинтеграции Донбасса", который должен способствовать скорейшему возвращению наших территорий в состав Украины. Этим законом значительно повышаются функции, задачи, роль, права и возможности Вооруженных Сил Украины в рамках антитеррористической операции, которая переформатируется в Операцию объединенных сил», – сказал Полторак.

Он сообщил, что сейчас идет процесс согласования кандидатуры командующего Объединенными силами, формирование органов военного управления, передача сил АТО в распоряжение командующего. «Этот закон еще раз подтверждает стремление Украины решить конфликт политико-дипломатическим путем. Он дает возможность улучшить взаимодействие между подразделениями для мирного решения конфликта», – отметил министр обороны Украины.

По словам главы оборонного ведомства Украины, закон «О национальной безопасности», который передан в Верховную Раду Украины, законодательно закрепляет евроатлантические стремления Украины. Он дает возможность закрепить все направления реформирования и продемонстрировать необратимость процесса реформ.