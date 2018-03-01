В Украине становится меньше переселенцев

По состоянию на сегодня, 5 марта, в Украине учтены 1 млн 489 тыс. 659 переселенцев или 1 млн 215 тыс. 68 семей из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 26 февраля 2018 года в Украине было учтено 1 млн 490 тыс. 85 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц уменьшилось на 426 человек.