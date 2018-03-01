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Житель Луганщины осужден за финансирование «ЛНР»

Сегодня, 17:08 citynews.net.ua | Напечатать

Житель Луганской области осужден за финансирование «ЛНР». Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В сообщении отмечается, что прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению жителя Луганщины в совершении действий, направленных на финансирование терроризма (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины исполнял обязанности генерального директора одного из так называемых "государственных предприятий" на временно оккупированной территории Луганской области. Находясь на указанной "должности", злоумышленник заключил договоры на поставку продукции предприятия и в дальнейшем уплатил налоги в так называемый "бюджет» террористической организации ЛНР", из которого осуществлялось финансирование участников силового блока террористической организации, которые осуществляют сопротивление силам, задействованным в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины», – констатировали в прокуратуре.

Также известно, что «поскольку во время досудебного расследования стороной обвинения были собраны неопровержимые доказательства», подозреваемый в полном объеме признал себя виновным в совершении уголовного преступления, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

В настоящее время на основании приговора суда, которым правонарушитель признан виновным, последним уплачен штраф в размере 425 тыс грн в Государственный бюджет Украины.


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