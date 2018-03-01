"Лисичанскуголь" до конца года может остановить работу

Заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций состоялось в Лисичанском городском совете 3 марта из-за проблем на госпредприятии "Лисичанскуголь", передает пресс-служба ведомства.

Так, членами комиссии рассматривались вопросы о чрезвычайной эколого-техногенном состоянии шахт и необходимости финансирования мероприятий по улучшению производственно-хозяйственной деятельности шахт ОАО "Лисичанскуголь" и о мерах по преодолению последствий кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации.

В обращении руководства "Лисичанскугля" отмечено, что из-за отсутствия оборотных средств "Лисичанскуголь" не имеет возможности выполнять регламентные и текущие ремонты горно-шахтного оборудования, что приводит к высокой аварийности и выходу из строя механизмов, особенно насосных установок водоотливных комплексов шахт.

Также указано, что проведен анализ текущего эколого-техногенного состояния угольных шахт и оценка его влияния на безопасность жизнедеятельности прилегающих территорий, по итогам которых определены первоочередные меры, на реализацию которых нужно 270 миллионов гривен.

Отмечено, что непринятие срочного решения о финансировании уже в конце текущего года может привести к частичной или полной остановке работы предприятия, что будет иметь как техногенные, так и социальные проблемы шахтерских городов в прифронтовой зоне.

По результатам доклада и с учетом обсуждения комиссия решила обратиться в государственные органы власти с просьбой о финансировании мероприятий по восстановлению критической инфраструктуры шахт.