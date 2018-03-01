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ГПУ направит в Россию запрос о задержании бывшего главаря "ЛНР" Плотницкого

Сегодня, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральная прокуратура Украины направит в Россию запрос о задержании бывшего главаря самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Радио Свобода".

"Информация, которая была распространена в СМИ в отношении задержания Плотницкого, будет проверена путем  направления запроса о международно-правовой помощи компетентным органам Российской Федерации", - говорится в ответе на запрос.

Отметим, по некоторым данным, Плотницкий проживает в Москве, он не арестован, однако не может покинуть столицу России. Предполагается, что его жизни ничего не угрожает, так он до сих пор находится под покровительством Владислава Суркова, который является помощником президента России Владимира Путина.

По другим данным, Плотницкого содержат в СИЗО по подозрению в хищении выделенных Россией средств. Якобы именно по этому делу также был задержан генеральный директор Индустриального союза Донбасса Олег Мкртчан.


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