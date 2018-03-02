За сутки в АТО зафиксировано 7 обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки боевики семь раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на луганском направлении враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов по украинским позициям вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82 мм, гранатометов и зенитной установки - по защитникам Счастья.

На донецком направлении основная огневая активность противника зафиксирована на Приазовье, где боевики применили 120-миллиметровые минометы неподалеку от Павлополя и Широкино. Также возле Павлополя враг стрелял из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, семь мин разорвались вблизи опорных пунктов ВСУ в пригороде Марьинки