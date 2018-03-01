В Киеве Нацгвардия разогнала палаточный городок у Верховной Рады

В Киеве у Верховной Рады силовики разгромили палаточный городок с протестующими. Десятки человек задержаны и несколько ранены.

В 7:00 полиция привязала тросы к ограждению и КАМАЗом расчистила дорогу. Несмотря на сопротивление протестующих, которые во время штурма начали жечь шины и бросать взрывные пакеты, полиции удалось захватить "городок".

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, задержано и доставлено в районные отделения более 100 человек. Во время проведения следственных действий в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин.

Сообщается, что с обеих сторон есть раненые с черепно-мозговыми травмами и ожогами.

По словам полиции, следственные действия в палаточном городке проводятся по двум уголовным производствам: попытке захвата Жовтневого дворца и по событиям 27 февраля, когда пострадали несколько сотрудников полиции в результате столкновений.