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Прокуратура объявила в розыск одного из главарей "ЛНР"

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура объявила в розыск одного из главарей самопровозглашенной "Луганской народной республики" Сергея Козлова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, Козлов в 2015 году согласился возглавить "совет министров ЛНР" и до сих пор продолжает выполнять функции руководителя незаконного образования. "Так называемый "глава совета министров" издает приказы, распоряжения, обязательные для выполнения подчиненными псевдоминистра террористической организации "ЛНР" на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Поскольку Козлов скрывается от органов следствия и суда на оккупированной территории, его объявили в розыск и на основании решения суда начато специальное досудебное расследование.

Отметим, Козлова подозревают в создании террористической организации.


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