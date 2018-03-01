В субботу в Украину придут метели

В субботу, 3 марта, в результате перемещения активного циклона в Украине ожидаются сильный снег и метели, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, сильный снег, метели ожидаются в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях, сильный снег с дождем – в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях, налипание мокрого снега и гололед ночью – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

В ГосЧС отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.