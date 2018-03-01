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Ильченко хотят назначить главой ВГА в Золотом и Катериновке

Сегодня, 15:55 citynews.net.ua | Напечатать

Главой военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка Попаснянского района Луганской области хотят назначить Константина Ильченко.

Об этом пишет Информатор, со ссылкой на информацию из департамента массовых коммуникаций Луганской ОВГА

«В конце февраля 2018 года, отвечая на письмо «Восток SOS», штаб АТЦ дал ответ, что на должность руководителя этих населенных пунктов согласованы три кандидатуры — Алексеенко Р.В., Силенко В.М. и Ильченко К.Г.», - пишет издание.

Отметим, что ВГА в Золотом и Катериновке Попаснянского района были созданы указом Президента Украины еще в ноябре 2016 года. Руководители этих ВГА должны были назначаться главами областных военно-гражданских администраций по согласованию с руководством антитеррористического центра при СБУ (АТЦ). Однако почти полтора года Золотое и Катериновка не имели официального руководителя.


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