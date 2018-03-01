"Газпром" приступает к расторжению всех договоров с Украиной

Российский газовый монополист ПАО "Газпром" начал процедуру расторжения всех газовых контрактов с Украиной, пишет РБК-Украина.

Об этом заявил глава российского регулятора Алексей Миллер. "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа", - заявил он.

Он считает, что суд вынес такое решение в связи с тем, что в Украине "резко ухудшилась экономическая ситуация". "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. Продолжение действия контрактов для "Газпрома" - экономически нецелесообразно и невыгодно", - сказал Миллер.

В свою очередь, в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что пока не получали от "Газпрома" никаких документов. "Нафтогаз пока не получил никаких документов от Газпрома, пока не комментируем", - сообщили в НАК.