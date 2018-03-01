Часть населенных пунктов оккупированной Луганщины остались без воды

Специалисты "Луганскводы" планируют сегодня, 2 марта, до полуночи возобновить водоснабжение Ровеньков и поселков Должанского (Свердловского) района, временно прекращенное из-за порыва на магистральном водоводе, пишут сепаратистские СМИ.

"Вчера, 1 марта, около 22.45 произошел порыв на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм. В связи с этим без воды остались потребители в городе Ровеньки и поселках Свердловского района", - говорится в сообщении.